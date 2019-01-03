Этот год порадует жителей столицы необычными астрономическими явлениями. Одними из наиболее интересных станут изменение цвета и увеличение Луны, а также прохождение Меркурия по диску Солнца, пишет "Информатор".

18 мая 2019 года спутник Земли покажется голубым и визуально увеличится на 14% из-за близкого нахождения к нашей планете. Это явление можно наблюдать каждые 2,5 года. В целом голубой Луной называют третье полнолуние астрономического сезона. Также это явление интересно тем, что спутник будет казаться землянам слегка голубоватым. Это объясняют тем, что облако пыли в атмосфере рассеивает частицы красного света.

Еще одним важным астрономическим событием станет транзит Меркурия по диску Солнца. 11 ноября 2019 года эта планета пройдет между Солнцем и Землей таким образом, что будет видна на солнечном диске как небольшая черная точка. Такое явление бывает всего 13-14 раз в столетие. Следующий раз увидеть Меркурий на фоне Солнца мы сможем увидеть только в 2032 году.

Ранее в NASA опубликовали невероятный снимок Солнца.