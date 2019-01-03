Катастрофа МН-17: Нидерланды оплатят основные расходы по делу [ Редактировать ]
Основные расходы в деле судебного преследования виновных в катастрофе рейса MH17 будут нести Нидерланды. Об этом в четверг, 3 января, сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова.
Дипломат напомнил, что в июле 2017 года было согласовано решение государств-участников расследования (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) об осуществлении уголовного производства по делу о сбивании самолета рейса МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.
"Соответственно, основную организационную и финансовую нагрузку будут нести Нидерланды. В то же время в ходе судебного разбирательства, очевидно, будет возникать необходимость покрытия дополнительных расходов, связанных со спецификой дела и его международным характером. Это касается и защиты свидетелей, и участия в процессе членов семей погибших, и осуществления переводов, дополнительных экспертиз и т.д.", - рассказал Ченцов.
По его словам, несмотря на то, что уголовные производства Украина будет передавать в Нидерланды в соответствии с двусторонним соглашением от 7 июля 2017 года, тем не менее, во время судебных слушаний в Нидерландах продлится интенсивное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами двух стран, что также потребует дополнительной логистической и финансовой поддержки.
"Подписание финансового меморандума станет завершающим шагом в процессе развития механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в сбивании самолета", - отметил Ченцов, который уполномочен подписать меморандум с украинской стороны.
Документ планируется подписать в Гааге в конце января этого года от имени пяти стран, правоохранительные органы которых принимают участие в работе Совместной группы по расследованию крушения самолета рейса MH17 17 июля 2014 года (JIT), а именно: Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Меморандум закрепляет достигнутые договоренности о совместном финансировании расследований с целью привлечь к ответственности виновных в катастрофе малайзийского лайнера.
Этот документ подготовлен в развитие межправительственного Меморандума о взаимопонимании о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в сбивании МН17, подписанного министрами иностранных дел пяти стран на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 2017 года.
Ранее Министерство обороны России якобы нашло доказательства того, что сбившая малазийский самолет MH-17 на Донбассе в 2014 ракета с 1986 хранилась в Украине. В Украине назвали заявление "ложью", а Минобороны Великобритании также резко высказались о заявлении России.
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