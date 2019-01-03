Решение относительно того, уничтожать мир или нет, выпало сделать скромному советскому офицеру однажды утром 1983 года. Компьютер показывал Станиславу Петрову, что США запустили по меньшей мере пять межконтинентальных баллистических ракет в направлении СССР. И удар произойдет через 25 минут. Но вместо того, чтобы поднять тревогу и сообщить командованию, Петров не сделал ничего и тем самым предотвратил начало ядерного столкновения из-за технической ошибки, как выяснилось позже. За это Петрову вынесли выговор и уволили из армии в следующем году, напоминает The Guardian.

Он умер в позапрошлом году, на пороге краха архитектуры, которая сдерживала ядерные силы по всему миру на протяжении двух поколений. Потенциальная ядерная война может показаться рудементом Холодной войны. Но система, разработанная для ее предотвращения, теперь под угрозой.

С тех пор, как Джон Болтон стал советником президента США по национальной безопасности, Вашингтон объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Этот документ поспособствовал сокращению ядерного оружия в Европе. Такое решение американская сторона сделала после многих лет жалоб о том, что Россия испытывает запрещенные договором крылатые ракеты.

Следующим развалившимся столпом контроля ядерных вооружений, вероятно, станет Договор о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения, который подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году. Россия и США обязались сократить количество пусковых установок на половину. В 2021 году действие этих договоренностей закончится. Президент Дональд Трамп назвал их "плохой сделкой" во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. В МИД России заявили, что Вашингтон "готовит почву для срыва этой сделки". В свою очередь, Путин в начале прошлого года также пригрозил США целой серией новых ядерных вооружений.

Вместе все эти соглашения были предохранителем для ядерного оружия и системы их контроля, который США и Россия унаследовали со времен Холодной войны. Эксперты с обеих сторон признавали, что они не идеальны. Но договориться о них труднее, чем разорвать. Вероятность новой гонки вооружений растет.

Издание отмечает, что решительные люди все же могут изменить курс истории. Например, Петров в 1983 году смог предотвратить начало ядерной войны. А теперь такие, как Болтон, стремятся лишить США предохранителей в виде международных соглашений.

Ранее мы писали о том, что власти КНДР угрожают восстановить ядерную программу.