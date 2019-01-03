В Запорожье умер знаменитый детский врач Андрей Чалов, который за годы работы в реанимации детской областной больницы спас тысячи детских жизней. Однако в 2016 году страшная болезнь коснулась его самого. Об этом пишет Gazeta.zp.ua.

Аденокарцинома поджелудочной железы. Диагноз, звучавший как приговор, заставил бороться - и в борьбе помогали многие. Но сегодня знаменитый Доктор скончался.

"Не стало нашего друга, однокурсника, талантливого врача, спасшего тысячи детских жизней, прекрасного человек, Чалова Андрея. Вечная память", - пишут коллеги врача.

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