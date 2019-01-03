В Запорожье умер знаменитый детский врач [ Редактировать ]
В Запорожье умер знаменитый детский врач Андрей Чалов, который за годы работы в реанимации детской областной больницы спас тысячи детских жизней. Однако в 2016 году страшная болезнь коснулась его самого. Об этом пишет Gazeta.zp.ua.
Аденокарцинома поджелудочной железы. Диагноз, звучавший как приговор, заставил бороться - и в борьбе помогали многие. Но сегодня знаменитый Доктор скончался.
"Не стало нашего друга, однокурсника, талантливого врача, спасшего тысячи детских жизней, прекрасного человек, Чалова Андрея. Вечная память", - пишут коллеги врача.
Ранее мы писали о том, что умер известный советский певец.
по теме
В Харькове от гриппа умер маленький ребенок
В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка после длительного лечения
В Украине запретили популярное лекарство
В Украине запретили популярный препарат от язвы
Взрыв в Магнитогорске: объявлено окончательное количество найденных тел
Тело 39-го погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске, один из подъездов которого рухнул 31 декабря
Бродячие псы загрызли труп человека до неузнаваемости
В городе Калуш, на улице Каракая, где расположены магазины и торговые склады, нашли тело мертвого мужчины, рассказал начальник отдела полиции Василий Макивничуков
Украинский бизнесмен скончался от экзотической болезни
Украинский бизнесмен после возвращения из Конго впал в кому