Полиции сдался мужчина, подозреваемый в убийстве ударом в голову 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Также в полиции подтвердили, что подозреваемым является киевлянин 1982 года рождения.

Кроме того, в СМИ появилась видеозапись ночного инцидента, на которой видно, что сотрудник УГО стоит в окружении трех человек. После удара одного из них мужчина падает, ударяясь затылком об асфальт, и теряет сознание.

Ранее появились шокирующие детали убийства мужчины.