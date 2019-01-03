Убийство сотрудника Госохраны в Киеве: подозреваемый сдался полиции [ Редактировать ]
Полиции сдался мужчина, подозреваемый в убийстве ударом в голову 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.
Также в полиции подтвердили, что подозреваемым является киевлянин 1982 года рождения.
Кроме того, в СМИ появилась видеозапись ночного инцидента, на которой видно, что сотрудник УГО стоит в окружении трех человек. После удара одного из них мужчина падает, ударяясь затылком об асфальт, и теряет сознание.
Ранее появились шокирующие детали убийства мужчины.
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