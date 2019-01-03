Российская певица Алла Пугачева продолжает отмечать Новый год. Так, в сети появилось фото новогоднего застолья, на котором запечатлены Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным, певцом Александром Буйновым и модельером Валентином Юдашкиным с женой Мариной.

Примадонна появилась в кадре в непривычном образе - с собранными в высокий хвост волосами и бледно-розовой кофте оверсайз.

Она отлично выглядит в свои 69 лет.

"Алла Борисовна с каждым днём хорошеет", "Хороша бабушка", "Какие все красивые", "Крутые", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Пугачева предстала в прозрачной одежде и разгневала поклонников.