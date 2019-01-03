Алла Пугачева шокировала поклонников за новогодним столом (фото) [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева продолжает отмечать Новый год. Так, в сети появилось фото новогоднего застолья, на котором запечатлены Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным, певцом Александром Буйновым и модельером Валентином Юдашкиным с женой Мариной.
Примадонна появилась в кадре в непривычном образе - с собранными в высокий хвост волосами и бледно-розовой кофте оверсайз.
Она отлично выглядит в свои 69 лет.
"Алла Борисовна с каждым днём хорошеет", "Хороша бабушка", "Какие все красивые", "Крутые", - пишут в комментариях под фото.
Ранее Пугачева предстала в прозрачной одежде и разгневала поклонников.
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