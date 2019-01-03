Однак досягти цього можна буде вже після зміни влади

В "Опозиційній платформі - За життя" наголошують, що припинити збройний конфлікт на Донбасі можливо лише політичним шляхом. Із залученням до переговорів США.

Однак досягти цього можна буде вже після зміни влади, вважають в опозиції.

"Зміна влади відбудеться, тому що сьогоднішня влада повністю збанкрутувала. І результатом діяльності того ж парламенту є рівень довіри в 3-4%. 80% громадян України вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, тому зміна влади вона об'єктивно буде. І після зміни влади буде зміна курсу на реальне досягнення миру - те, що хочуть громадяни. До цього буде отаке шарахання, військова риторика, воєнний стан ще щось вигадають, але не буде реальних кроків політичних для того, щоб зупинити війну", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".