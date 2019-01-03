Валентин Наливайченко йде у президенти. Його кандидатуру висунули на всеукраїнському з'їзді партії "Громадсько-політичний рух "Справедливість"". Під час зібрання політик також представив свою президентську програму. Подробиці далі в сюжеті.

Понад 200 делегатів з усіх регіонів України одноголосно підтримали кандидатуру Валентина Наливайченка.

"Мене особисто приваблює в Валентині Олександровичу те, що основним його принципом є служіння людям. Починаючи з Майдану, Революції Гідності, початку війни я з ним. З перших кроків бачив, як він за кожну людину турбується і намагається викластись повністю, навіть в чомусь бути саме жертовним, аби допомогти цій країні. Я переконаний, завдяки його досвіду нам вдасться об'єднати громадське середовище і відновити країну", - заявив Руслан Колєсніков, керівник Секретаріату партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"".

Про кваліфікацію політика говорять і члени партії. Стверджують: завдяки досвіду роботи в дипломатичному корпусі, Наливайченко зможе представляти Україну на міжнародній арені.

"Зараз українському президентові не вистачає двох якостей - фахового захисту наших національних інтересів на міжнародній арені і власне ефективної боротьби з внутрішнім і зовнішнім агресором - РФ. Валентин Наливайченко має 12-річний дипломатичний досвід. Працював генеральним консулом в США, двічі очолював СБУ", - говорить Назар Приходько, член партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"".

На з'їзді партії Валентин Наливайченко представив свою президентську програму. Заявив, що почне з відновлення миру та знищення корупції.

"Перше - це стратегічний план дій для відновлення миру, деокупації та знищення корупції. Такі не тільки в нас готові плани, дій конкретних, але я розумію і конкретність. Я розумію, що потрібна рішучість для того, щоб справді демонтувати ту систему, яка згубно діє в країні вже понад 26 років. Три першочергові кроки - відновлення миру, деокупація, знищення корупції", - заявив Валентин Наливайченко, лідер партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"".

Крім того, Наливайченко заявив: готовий одразу після свого обрання президентом забезпечити роботу Антикорупційного суду.