У Краматорськ прибула гуманітарна допомога з Франції [ Редактировать ]
На передовій сьогодні майже тихо. Станом на 18 годину бойовики відкривали вогонь лише один раз - біля хутора Вільного на Луганщині. Ніхто з українських військових не постраждав. Тим часом у Краматорськ прибула гуманітарна допомога від французьких волонтерів. Вона призначена як для армійців, так і для мирних жителів. Що привезли? - бачив Геннадій Вівденко.
Великий автофургон із Франції з гуманітарною допомогою. Устаткування з Тулузи, Німа, Ольне.
Це медичне обладнання на загальну суму близько трьох мільйонів гривень прибуло у Краматорськ. Невдовзі його доставлять у лікарні Луганської і Донецької областей.
Це так звана металобаза у Краматорську. Медичні меблі, обладнання, інше устаткування, ліки тощо - прибувають на митний контроль у Донецьку область. Потім французька допомога надійде до лікарень Сєверодонецька, Лисичанська, Маріуполя, Краматорська та інших міст Донбасу і Приазов'я.
"Нам помогает Франция. Наши военные "Допомога-схід". Это кровать ДЦП для деток. Это получит интернат "Антошка". Часть получит для наших людей в Краматорске с инвалидностью и наш роддом", - говорить Володимир Любовецький, співробітник благодійного фонду програми "Допомога-схід".
Це вже четверта допомога благодійних асоціацій із Франції українським фронтовим областям за три роки. Командувач Об'єднаних сил особисто знайомий із французькими волонтерами.
"Воно буде допомагати бійцям Об'єднаних сил, а також громадян України, які мешкають на території Донецькій і Луганській областей. З огляду на погодні умови і необхідність лікувати цивільних, які отримують травми. Це, я вважаю, важливим", - говорить Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил.
"Це ортези медичного призначення, які використовуються давно у Європі при лікуванні. Це заміна нашого советського гіпсу, розумієте", - говорить Борис Кутовий, помічник командувача Об'єднаних сил.
Особливо цінний подарунок - рентгенапарат для Сєверодонецької лікарні.
Зараз тривають перемовини штабу Об'єднаних сил задля отримання вже п'ятої гуманітарної допомоги з Франції.
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