Вона призначена як для армійців, так і для мирних жителів

На передовій сьогодні майже тихо. Станом на 18 годину бойовики відкривали вогонь лише один раз - біля хутора Вільного на Луганщині. Ніхто з українських військових не постраждав. Тим часом у Краматорськ прибула гуманітарна допомога від французьких волонтерів. Вона призначена як для армійців, так і для мирних жителів. Що привезли? - бачив Геннадій Вівденко.

Великий автофургон із Франції з гуманітарною допомогою. Устаткування з Тулузи, Німа, Ольне.

Це медичне обладнання на загальну суму близько трьох мільйонів гривень прибуло у Краматорськ. Невдовзі його доставлять у лікарні Луганської і Донецької областей.

Це так звана металобаза у Краматорську. Медичні меблі, обладнання, інше устаткування, ліки тощо - прибувають на митний контроль у Донецьку область. Потім французька допомога надійде до лікарень Сєверодонецька, Лисичанська, Маріуполя, Краматорська та інших міст Донбасу і Приазов'я.

"Нам помогает Франция. Наши военные "Допомога-схід". Это кровать ДЦП для деток. Это получит интернат "Антошка". Часть получит для наших людей в Краматорске с инвалидностью и наш роддом", - говорить Володимир Любовецький, співробітник благодійного фонду програми "Допомога-схід".

Це вже четверта допомога благодійних асоціацій із Франції українським фронтовим областям за три роки. Командувач Об'єднаних сил особисто знайомий із французькими волонтерами.

"Воно буде допомагати бійцям Об'єднаних сил, а також громадян України, які мешкають на території Донецькій і Луганській областей. З огляду на погодні умови і необхідність лікувати цивільних, які отримують травми. Це, я вважаю, важливим", - говорить Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил.

"Це ортези медичного призначення, які використовуються давно у Європі при лікуванні. Це заміна нашого советського гіпсу, розумієте", - говорить Борис Кутовий, помічник командувача Об'єднаних сил.

Особливо цінний подарунок - рентгенапарат для Сєверодонецької лікарні.

Зараз тривають перемовини штабу Об'єднаних сил задля отримання вже п'ятої гуманітарної допомоги з Франції.