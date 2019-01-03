У Львові від тропічної малярії помер бізнесмен. За його життя лікарі боролися тиждень. Чоловік звернувся до них сам. Але йому ставало дедалі гірше - тож пацієнта перевели в реанімацію.

Добу він перебував у комі на штучній вентиляції легень. Але врятувати хворого не вдалося. Найнебезпечнішим видом малярії чоловік заразився, коли перебував у Республіці Конго.

"Дуже швидко у нього то всьо розвивалося. Зважаючи на проведений курс хіміотерапії - кількість плазмодів не зменшилася. В останній день було приміняно додаткові препарати, які змогли дістати але ефекту вони не дали. Він так не приходячи до свідомості помер", - говорить Володимир Красильников, лікар-анастезіолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.