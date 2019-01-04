Убийство иностранных студенток в Харькове: известны жуткие детали [ Редактировать ]
В Харькове нашли тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти. К тому же, стало известно, что в съемной квартире были включены газовые конфорки, а за несколько дней до того там нашли мертвой хозяйку.
Об этом сообщил местный сайт "Объектив".
Жильцы дома рассказали, что хозяйка квартиры проживала в том же дворе, что и квартиранты. Ее нашли мертвой в ванне с горячей водой примерно за 10 дней до убийства девушек. В квартире были включены все 4 газовые конфорки, как и в случае с девушками.
Между тем, в соцсетях появилась информация о том, что в убийстве девушек подозревают турка 1992 года рождения. Поскольку одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня - гражданина Турции, который якобы преследовал девушку.
Полиция его разыскивает.
Ранее мы писали о том, что мужчина убил работодательницу во время собеседования.
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