В Харькове нашли тела двух студенток из Турции с признаками насильственной смерти. К тому же, стало известно, что в съемной квартире были включены газовые конфорки, а за несколько дней до того там нашли мертвой хозяйку.

Об этом сообщил местный сайт "Объектив".

Жильцы дома рассказали, что хозяйка квартиры проживала в том же дворе, что и квартиранты. Ее нашли мертвой в ванне с горячей водой примерно за 10 дней до убийства девушек. В квартире были включены все 4 газовые конфорки, как и в случае с девушками.

Между тем, в соцсетях появилась информация о том, что в убийстве девушек подозревают турка 1992 года рождения. Поскольку одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня - гражданина Турции, который якобы преследовал девушку.

Полиция его разыскивает.

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