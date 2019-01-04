Если после хорошего вечера утром вы чувствуете головную боль, слабость и тошноту, самое время спасать ситуацию и избавляться от похмелья. Главная причина похмелья в том, что из клеток организма уходит жидкость. А значит, главная задача - вернуть воду. О том, что делать,чтобы избавиться от похмелья пишут "Вести".

Пейте

Главная проблема во время похмелья, и главная причина этой проблемы - дефицит жидкости. Поэтому его нужно как можно эффективнее восполнить. Во-первых, пить негазированные напитки нужно еще во время застолья, это компенсирует уход жидкости. Во-вторых, постарайтесь восстановить баланс при помощи теплого сладкого чая на утро. Также хорошо поможет столовая минералка без газа. Еще один вариант похмельного напитка - рассол. Или капустный или огуречный. Соль и калий не только усилят всасываемость воды, но и задержат ее в организме.

Ешьте

Лучшая пища на похмелье - первое. Суп, куриный бульон, а в идеале - вообще рассольник или щи. Это не еда - это настоящая панацея. Но кушать надо с похмелья аккуратно. Не переедайте, чтобы не получить вместо облегчения приступ тошноты.

Примите душ

Помним, что главная наша задача - вернуть воду клеткам. Сделать это поможет долгий теплый душ. Еще эффективнее - контрастный. Если вам позволяет состояние - проэкспериментируйте с температурой воды.

Сходите на свежий воздух

Вашему мозгу очень нужны три вещи - жидкость, глюкоза и кислород. Если первых два пункта поможет восполнить сладкий чай, то за третьим придется одеться и выйти на улицу. Дышите - это поможет.

Облегчитесь

Для того, чтобы быстрее избавиться от похмелья, можно и нужно выводить из организма все лишнее. Сходите в туалет. Это обязательная программа - ведь в физиологических жидкостях, в том числе и в моче содержится алкоголь. И чем его меньше, тем вам легче.

Примите лекарства

Если вам совсем худо - вам помогут средства вроде "Алька-прима" или "Алька-зельтцер". Но учтите, что их действие может быть довольно резким. Легче станет, но только после приступов тошноты, рвоты и головокружения. Более нежным действием обладают активированный уголь или "Энтеросгель". Они связывают и выводят из организма токсины. Кстати, лучше принять эти средства с вечера.

Не продолжайте пить

Казалось бы, лучший способ забыть о проблемах с похмельем, хлопнуть рюмку-другую. Но "воскресит" вас она ненадолго и скорее всего лишь растянет во времени вашу проблему.

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