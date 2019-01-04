В киевском метро мужчина провалился между вагонами [ Редактировать ]
В четверг вечером, 3 января, в Киеве на станции метро "Дворец спорта" пьяный мужчина не удержал равновесие и упал между вагонами поезда прямо на рельсы. Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.
Пассажиры заметили упавшего мужчину и помогли ему выбраться.
Вероятной причиной падения называют сильное алкогольное опьянение.
Мужчина остался жив.
Ранее мы писали о том, что в метро умер мужчина.
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