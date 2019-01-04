Во время Святочной недели каждый желающий сможет привлечь благополучие и даже узнать свое будущее. Чтобы заранее подготовиться к Святкам, необходимо узнать, какого числа они начинаются в 2019 году.

В 2019 году Святочная неделя выпадает на период с 7 до 19 января. Святки продлятся двенадцать дней, и за это время каждый из вас сможет окунуться в атмосферу веселья и традиционных святочных развлечений.

Многие традиции Святок сохранились до наших времен, и к одной из них относятся Колядки. Уже накануне Рождества, 6 января, колядующие надевают на себя различные костюмы животных, сказочных персонажей и в таком виде отправляются по домам, исполняя песни и танцы. В свою очередь домочадцы должны отблагодарить колядующих за представление деньгами или угощением. Считается, что чем щедрее будет благодарность, тем удачнее пройдет год. Кстати, эта традиция до сих пор пользуется популярностью, особенно среди молодежи.

Святки - таинственное время, когда каждый желающий может погадать на свою судьбу и узнать будущее. Многие святочные гадания известны еще с древних времен и по-прежнему не теряют актуальности. Особой популярностью всегда пользовались гадания на любовь. С их помощью девушки гадали на суженого и пытались предугадать дату свадьбы.

Что нельзя делать на Святки

К Святкам необходимо правильно подготовиться.

Накануне, в Сочельник, категорически запрещено ссориться с окружающими и желать зла другим людям, иначе в 2019 году в семье может возникнуть разлад. Несмотря на завершение Рождественского поста, в этот день лучше воздержаться от пищи животного происхождения.

А вот в начало Святок, то есть в праздник Рождества Христова, можно накрыть праздничный стол и начать постепенно вводить в рацион мясные блюда.

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