Рождественские праздники: куда пойти 5-8 января в Киеве (афиша) [ Редактировать ]
Праздники продолжаются. Совсем скоро Рождество, а это значит, что впереди нас ждут 4 выходных дня. Обязательно проведите их ярко, весело и незабываемо. Встретьтесь с родными, близкими и друзьями. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве с 5 по 8 января.
Цитрусовое королевство
В Киеве ближе к новогодним праздникам пройдет первый в Украине Цитрусовый фестиваль. Установят тематическую локацию на Спивочем поле. Посетители смогут посмотреть на замки, сделанные из более чем 120 тонн апельсинов и лимонов.
Кроме того, в программе фестиваля ледовые экспозиции, цитрусовая елка, входные лимонные арки, резиденция цитрусового Санты, новогодняя почта пожеланий, сувенирные магазины и катание на собачьих упряжках.
- Когда: 5-7 января, с 10:00 до 21:30
- Где: Спивоче поле, ул. Лаврская, 33
- Сколько стоит: взрослый билет - 100 гривен, детский - 75 гривен (действуют льготы)
Новогодний каток
В центре столицы для киевлян обустроят самый романтический бесплатный каток. Кстати, он единственный в Украине имеет круглую форму. Кроме катания на льду посетителям предлагают тематические фотозоны, световое 3D-шоу на льду, зоны отдыха и много других сюрпризов.
- Когда: 5-7 января, с 11:00
- Где: парк имени Тараса Шевченко
- Сколько стоит: вход свободный; для получения коньков нужно оставить в залог деньги или паспорт
Зимова Країна на ВДНГ
В Киеве уже в четвертый раз заработал праздничный парк развлечений "Зимова Країна на ВДНГ". В этом году локации создали в стиле истории и духа украинского Рождества. Главный символ - соломенные "паучки", некогда служившие оберегами для наших предков. Там можно также найти интересную фотозону, резиденцию Деда Мороза, локацию с ледяными скульптурами и еще множество развлечений.
- Когда: 5-7 января, с 10:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 390 гривен
Мультимедийная выставка SAMSKARA
Выставка SAMSKARA выполнена с элементами погружения. Более 70-ти картин и голограмм, ожившие картины и полнокупольный кинотеатр могут увлечь посетителей провести здесь целый день в поисках интересных инсталляций.
Выставку создавали специалисты из США, Великобритании, Китая, Таиланда и Украины. В этом месте передовые технологии встретились с современным искусством.
- Когда: 5-7 января, с 13:00 до 23:00
- Где: Дом одежды, Львовская площадь, 8
- Сколько стоит: детям от 7 до 12 лет - 150 гривен, взрослый билет в будний день - 250 гривен, в выходной - 300 гривен
Новый год на Контрактовой площади
Здесь вас ждут приключения, веселье и развлечения; творческие мастер-классы, художественные перфомансы и инсталляции.
- Когда: 5-7 января, с 12:00
- Где: Контрактовая площадь
Новогодняя программа "Космическая миссия: В поисках магических стихий"
Это сочетание художественного новогоднего события с уникальными новейшими технологиями. Шоу, которое не имеет аналогов в нашей стране. Будет интересно взрослым и детям.
- Когда: 5-7 января, с 10:00
- Где: Киевский планетарий, улица Большая Васильковская, 57/3
- Сколько стоит: от 250 гривен
Рождество в музее Ханенко
Экскурсия "Большая традиция Европы: Мадонна с младенцем" - знакомство с иконографией и символизмом различных типов изображений Девы Марии с младенцем, историей и эволюцией традиции от 6 до 16 века на материале экспозиции и фондов музея Ханенко.
- Когда: 5 января, в 14:00
- Где: музей Ханенко, улица Терещенсковская, 15-17
- Сколько стоит: 35 гривен стоит экскурсия, вход на экспозицию бесплатный
Про любовь
Бешеная и смешная, нежная и наивная история любви, которая пробудит весну в вашем сердце. История об одиночестве в большом городе, о молодости и взрослении. О любви.
- Когда: 5 января, с 19:00
- Где: Малый театр, улица Олеся Гончара, 33
- Сколько стоит: 200 гривен
Балет "Щелкунчик"
В рамках проекта "Кино на Рождество" в кинотеатре "Киев" покажут классику, которая пленила сердца любителей балета по всему мира. Отличная возможность сходить на показ всей семьей и понаблюдать за путешествием Клары и ее игрушечного Щелкунчика.
Демонстрируется на английском языке с украинскими субтитрами.
- Когда: 5 января, в 19:00
- Где: кинотеатр "Киев", улица Большая Васильковская, 19
- Сколько стоит: 150 гривен
Показ фильма "Рождественская история"
Будем смотреть фильм Роберта Земекиса. В главных ролях: Джимм Керри, Гари Олдмен, Колин Ферт, Робин Райт.
- Когда: 5 января, в 15:00
- Где: Дом кино, улица Саксаганского, 6
- Сколько стоит: 90 гривен
Концертный фильм Hans Zimmer
Поклонникам творчества знаменитого Ханса Циммера стоит ликовать, поскольку для них устроят киносеанс, на котором покажут первый концертный фильм, записанный на заполненной 17-тысячной O2 Arena в Праге.
Фильм демонстрируется на языке оригинала с украинскими субтитрами.
- Когда: 6 января, в 19:00
- Где: кинотеатр "Киев", улица Большая Васильковская, 19
- Сколько стоит: 150 гривен
Благотворительная ярмарка "Четыре тайны Рождества"
Вас ждут фуд-корт, творческие мастер-классы, конкурсы и игры для детей и всей семьи, контактный зоопарк, хороводы вокруг елки, концерт с участием победителя 5 сезона шоу "Голос Страны" Антона Копытина.
- Когда: 7 января, с 12:00 до 15:00
- Где: улица Василия Жуковского, 26
- Вход бесплатный.
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