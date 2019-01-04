Отказ от восстановления Насирова в должности главы ГФС ставит под вопрос эффективность судебной реформы - эксперт [ Редактировать ]
Затягивание с выполнением решения суда о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) ставит под сомнение приближение судебной системы в Украине к европейским стандартам. Об этом в комментарии журналистам заявила экс-представитель Украины в Венецианской комиссии, заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук. Об этом пишет "Фокус".
"Я не отношусь к числу сторонников Романа Насирова, но безотносительно личности и сути дела хочу заметить: если нынешняя власть считает судебную реформу одной из своих наиболее ярких побед, то почему не торопится выполнять решение реформированного ею же суда?", - отметила она.
Она добавила, что любое судебное решение считается законным и обязательным к выполнению.
"И тем более оно является таковым после того, как судебная система стала "независимой, незаангажированной и максимально приближенной к европейским стандартам", как утверждают представители власти", - подчеркнула Ставнийчук.
Напомним, 10 декабря суд признал незаконным увольнение Насирова с поста главы ГФС. В решении говорится, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.
Министерство юстиции 19 декабря начало исполнительное производство по восстановлению Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.
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