Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) провел первое заседание, на котором рассмотрел материалы кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В заседании под председательством главы ОСМЭ Энтони Хупера приняли участие все шесть членов совета. На нем рассматривался вопрос относительно добропорядочности восьми кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда Украины: Дмитрий Тишко, Тарас Заяц, Евгений Мартынов, Оксана Голуб, Анатолий Квятковский, Анатолий Загородний, Игорь Штульман, Юрий Кулинич.

По результатам рассмотрения материалов в отношении этих кандидатов ОСМЭ решила отклонить эти кандидатуры.

ГРМЕ инициировала созыв совместного заседания с Высшей квалификационной комиссией судей относительно этих кандидатов. На нем будет решено, отказывать ли кандидатам в участии в конкурсе. Для этого трое из шести членов совета должны проголосовать за этих кандидатов.

Ранее мы писали о том, что был выбран состав Совета международных экспертов.