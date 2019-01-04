Совет международных экспертов ветировал первых кандидатов в Антикоррупционный суд [ Редактировать ]
Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) провел первое заседание, на котором рассмотрел материалы кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В заседании под председательством главы ОСМЭ Энтони Хупера приняли участие все шесть членов совета. На нем рассматривался вопрос относительно добропорядочности восьми кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда Украины: Дмитрий Тишко, Тарас Заяц, Евгений Мартынов, Оксана Голуб, Анатолий Квятковский, Анатолий Загородний, Игорь Штульман, Юрий Кулинич.
По результатам рассмотрения материалов в отношении этих кандидатов ОСМЭ решила отклонить эти кандидатуры.
ГРМЕ инициировала созыв совместного заседания с Высшей квалификационной комиссией судей относительно этих кандидатов. На нем будет решено, отказывать ли кандидатам в участии в конкурсе. Для этого трое из шести членов совета должны проголосовать за этих кандидатов.
Ранее мы писали о том, что был выбран состав Совета международных экспертов.
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