Если вы решили приготовить домашнюю выпечку на Рождество, то, возможно, захотите ее по-праздничному раскрасить. "Сегодня" делится лучшими идеями украшения пирогов, тортов и кексов.

1. Не старайтесь оформить праздничный торт по образу и подобию тех, которые можно без проблем приобрести в кондитерских. Торт можно украсить изображениями елочек, снеговиков и снежинок.

2. Для домашних тортов и оформление должно быть минимально трудоемким и сложным, главное чтобы украшение было изящным и с умеренным использованием пищевых красителей.

3. Как правило, оформляют домашние торты разнообразными орнаментами и рисунками, используя различные отделочные продукты: цветные желе, кремы, фрукты, ядра орехов и миндаля, помадки, шоколад, рисовальные массы, сахарные или ореховые посыпки и другие продукты

4. Чтобы украсить праздничный торт кремом, используйте кондитерский мешок. Он имеет множество различных насадок, благодаря которым можно получить миниатюрные звездочки и цветочки из крема.

5. Фрукты для украшения тортов можно брать любые, но если вы берете яблоки, то предварительно немного запеките их в духовке или микроволновой печке, чтобы они не потемнели. Орехи можно добавить в тесто перед выпечкой коржей или вбить в крем. Лучше использовать мягкие фрукты и ягоды - бананы, киви, клубнику, малину, вишню или черешню.

6. Мак лучше добавлять только в тесто. В крем можно добавить фрукты, предварительно измельчив их в процессоре.

7. Идеи для декора: шоколадные драже, конфеты, плитки шоколада, желейные фигурки, миндальные хлопья, сахарная пудра и разноцветные карамельки.

8. Специальная кондитерская мастика - настоящая находка для кулинарного художника.

Ранее мы писали, как приготовить рулет с яблоками на Рождество.