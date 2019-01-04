ДТП в Харькове: в деле Зайцевой разгорелся новый скандал [ Редактировать ]
В Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Алене Зайцевой, сбившей насмерть шестерых и травмировавшей пятерых пешеходов осенью 2017. Результаты проверки автошколы показали, что во время своей учебы участница ДТП злостно прогуливала занятия, сообщает "depo. Харьков" со ссылкой на полицию Харьковской области.
"В период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы главе Государственной аккредитационной комиссии, начальнику регионального сервиса МВД и главе Госаккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопроса о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации. Ответ от этих организаций еще не получили", - заявили в полиции.
В журналах посещения учеников указано, что Зайцева отсутствовала на пяти занятиях в октябре и ноябре 2015, но присутствовала 9 октября, что противоречит справке Госпогранслужбы, согласно с которой она находилась за границей. Таким образом, лицензия на образовательную деятельность у автошколы Зайцевой отсутствует и она не является учреждением профессионального образования, "не имеет права выдавать документы государственного образца и не подчиняется Министерству образования и науки".
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