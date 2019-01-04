Вселенский патриарх Варфоломей призвал патриархов и архиепископов автокефальных православных церквей признать православную церковь Украины после предоставления Томоса об автокефалии, сообщает "РБК-Украина".

"Реализация всех (наших) усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены предоставить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины, - ред.)", - говорится в письме Варфоломея.

Патриарх призвал иерархов признать украинскую церковь. Он отметил, что "если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день".

Ранее была обнародована программа получения томоса для Украины.