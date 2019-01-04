Вище стелі можуть злетіти ціни на оренду житла у столиці. За останні півроку вони й так суттєво стрибнули вгору. Однак цьогоріч орендарям доведеться платити ще на 15 відсотків більше. Дорожче стане і придбати власні апартаменти. То чому ростуть ціни? У квартирному питанні розбиралася Євгенія Коваленко

Маленька "однушка" у "хрущовці" зі скромним ремонтом, але зі зручним розташуванням. Для Романа - це дуже вигідна пропозиція.

"Сейчас мы платим четыре тысячи за квартиру. Я считаю, что это тоже копейки по сравнению с тем - вот как уменя друзья снимают однокомнатную на левом берегу за комнату платят 8 тысяч", - говорить Роман Панасенко, орендар квартири в Києві.

Хоча заради економії доводиться потіснитися. Та все ж ціна такої оренди для Романа швидше за все - приємний виняток.

Минулого року ціни на оренду квартир у великих містах зросли в середньому на 20%. І це той максимум, який ще можуть потягнути українці, але вже доводиться затягувати паски. Та експерти з нерухомості знову прогнозують хвилю здорожчання - на 10-15%.

Наприклад, знайти таку в Києві за п'ять тисяч гривень ця місія вже нездійсненна. Хіба що десь на околиці міста і без ремонту. Ціни на однокімнатні квартири майже зрівнялися з двокімнатними. Саме вони зараз є найпопулярнішими серед орендарів. Отже, "двушки", які в середньому коштують по 7-8 тисяч гривень за місяць, у цьому році можуть піднятися в ціні до 10 тисяч! Що стосується трикімнатних квартир, то ті, які зараз можна винаймати за 10-12 тисяч, можуть здорожчати до 14.

Головна причина - зростання тарифів на комуналку.

"Газ дорожает. Электричество дорожает, налог на недвижимость от минимальной заработной платы зависит - автоматически повышает стоимость содержания самой квартиры", - говорить Сергій Костецький, експерт з нерухомості.

Щороку Київ стає багатшим в середньому на 25 тисяч жителів. А разом з тим росте і попит на ринку оренди.

"Например, по киеву, то в среднем сейчас по городу около двух тысяч квартир ежемесячно сдается. Однозначно, количество сделок будет на процентов 30 больше", - говорить Сергій Костецький.

Загальна тенденція: орендарі стають значно вибагливішими. І все частіше обирають більш нове та комфортне житло.

Ярослава Чапко директор консалтингової компанії

"Квартири в нових будинках - вони на 15-20 відсотків вище за ціною, ніж квартири в хрущовках, в сталінках. Ну, там і комунальні платежі менші. Тому що є лічильники на воду, на тепло. І за рахунок цих платежів - загальна вартість цих квартир для орендарів - вона є навіть трошки меншою

"Найбільший попит - це на комфорт-клас в пішоходній досяжності до метро. До великих транспортних сполучень. І окремий вимальовується тренд це квартири - або в закритих комплексах, або комплекси, які безпосередньо знаходяться біля озер парків", - говорить Анатолій Топал, експерт з нерухомості.

Також цього року дорожче стане і купити нову квартиру в Києві. Адже ціни на будівельні матеріали та роботи виросли.

"По-друге, у нас діють нові будівельні норми вже, де знижується коефіцієнт забудови території, тому забудовники будуть компенсувати це звичайно за рахунок зростання вартості житла. Загальне підвищення ми очікуємо десь не менше ніж 15-20%", - говорить Ярослава Чапко, директор консалтингової компанії.

Але значного стрибка не буде. Адже пропозиція у новобудовах уже і так перевищує попит.