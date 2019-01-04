Украинская певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, поделилась новым снимком в Instagram, чем вызвала бурные обсуждения в комментариях.

На фото певица запечатлена с кудрявыми волосами. Многим подписчикам Надины кудряшки пришлись по душе, о чем они и сообщили в комментариях.

Фото: Instagram

"Тебе очень идет!! Красотка!", "Боже какая ты красивая. Нет слов, богіння", "Кучеряжка-симпотяжка", "Вааааай, Барашек любимый", "Ваааау, Такая милашка", "Кудряшка Сью", "Надя, как же красиво", "Ты шикарная в любых образах", - пишут поклонники.

Ранее Надя Дорофеева показала "талант" с бутылкой.