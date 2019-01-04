Надя Дорофеева удивила поклонников новым образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева, поделилась новым снимком в Instagram, чем вызвала бурные обсуждения в комментариях.
На фото певица запечатлена с кудрявыми волосами. Многим подписчикам Надины кудряшки пришлись по душе, о чем они и сообщили в комментариях.
Фото: Instagram
"Тебе очень идет!! Красотка!", "Боже какая ты красивая. Нет слов, богіння", "Кучеряжка-симпотяжка", "Вааааай, Барашек любимый", "Ваааау, Такая милашка", "Кудряшка Сью", "Надя, как же красиво", "Ты шикарная в любых образах", - пишут поклонники.
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