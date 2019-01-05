С начала этой недели Brent подорожала на 10,8%, тогда как WTI - на 7,4%, самыми высокими темпами с июня, передает Корреспондент.

Цены на нефть Brent по итогам недели демонстрируют самый активный рост с декабря 2016 года - инвесторов радуют сигналы снижения добычи государствами ОПЕК.

Так, сартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожал на 3,40%, до $57,85 за баррель. Контракт на WTI с поставкой в феврале на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) вырос в цене 3,40% - до $48,69 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 10,8%, тогда как WTI - на 7,4%, самыми высокими темпами с июня.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяце сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

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