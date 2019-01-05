На Ай-Петри сошла лавина: спасатели эвакуируют людей [ Редактировать ]
Источник: Крым.Реалии
На горном массиве Ай-Петри сошли две небольшие лавины. Спасатели эвакуируют людей, застрявших в автомобилях на дороге Ялта - Ай-Петри. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии".
"По состоянию на 21.40 час к ликвидации последствий ЧП привлечено от РСЧС 12 единиц техники и 28 человек, в том числе от МЧС России - 5 единиц техники и 15 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Спецтехника уже расчистила одну полосу движения.
При этом, по данным ведомства, сход лавин не зафиксирован. Спасатели утверждают, что причиной заторов на дороге стали снежные переметы.
Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крыма о том, что автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и Ялты перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта.
Ранее сообщалось о гибели туристов в Норвегии.
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