Выборы 2019: "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует через суд отменить противозаконное постановление ЦИК [ Редактировать ]
4 января 2019 года народный депутат Украины, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко обратился в суд с исковым заявлением о признании противоправным и недействительным постановления Центральной избирательной комиссии № 274 от 31 декабря 2018 года.
Волюнтаристское постановление ЦИК, попирающее конституционные права и свободы украинских граждан, является политически мотивированным и создает предпосылки для грубейших фальсификаций в ходе избирательной кампании. Так, ликвидация зарубежных избирательных участков на территории РФ и, как следствие, лишение миллионов украинцев права принимать участие в избирательном процессе нарушают основополагающие принципы равенства прав граждан, что говорит о дискриминационности такого решения.
Учитывая, что создание и ликвидация избирательных участков в зарубежном избирательном округе регулируются нормами закона "О выборах Президента Украины" от 5 марта 1999 года и закона "О выборах народных депутатов Украины" от 17 ноября 2011 года, можно утверждать, что Центральная избирательная комиссия, по сути, взяла на себя полномочия законодательного органа. А жалкая попытка ЦИК обосновать "законность" принятого постановления, ссылаясь на представление Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года, свидетельствует о прямом вмешательстве исполнительной власти в избирательный процесс с целью обеспечить "правильные" результаты голосования.
Совершенно очевидно, что утверждения о рисках и угрозах проведению выборов Президента Украины на зарубежных избирательных участках при Посольстве и консульствах Украины в Российской Федерации и о якобы невозможности обеспечения безопасности граждан Украины, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Российской Федерации, - это не более чем жупел, очередная страшилка антироссийской пропаганды, запущенной украинской властью.
Украина и Россия поддерживают дипломатические отношения. В Российской Федерации работает посольство Украины и ряд консульств, также по-прежнему действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, статья 10 которого предусматривает, что каждая из сторон гарантирует гражданам другой стороны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, как и своим гражданам.
Однако, несмотря на это, члены ЦИК в своем обновленно-расширенном под выборы составе, руководствуясь исключительно политической целесообразностью, приняли решение о ликвидации пяти зарубежных избирательных участков на территории Российской Федерации.
Это решение нарушает как нормы Конституции и законов Украины, так и нормы международного права.
Таким образом, постановление ЦИК не соответствует конституционному принципу свободного волеизъявления и нарушает избирательное законодательство, а его правоприменение связано с ограничением избирательных прав граждан, которые проживают или будут в день проведения выборов Президента Украины, 31 марта 2019 года, находиться на территории Российской Федерации.
На основании вышеизложенных аргументов "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует в судебном порядке признать противоправным постановление ЦИК от 31 декабря 2018 года. Мы, как единственная реальная оппозиционная сила в Украине, будем отстаивать права украинских граждан. Мы не позволим американским марионеткам, вручную руководимым из посольства США и "вашингтонского обкома", сфальсифицировать результаты как парламентских, так и президентских выборов. Мы защитим интересы миллионов наших сограждан - жителей Юго-Востока Украины, русскоязычных граждан и всех тех, кто стал заложником преступной антинародной политики, проводимой нынешней властью в интересах США и наносящей ущерб национальным интересам государства Украина.
по теме
Власть вместо достижения мира на Донбассе зарабатывает на войне - Рабинович
Власть не заинтересована в достижении мира на Донбассе, - ей выгодно зарабатывать на войне
Тільки зміна влади зупинить ескалацію на Донбасі - Юрій Бойко
У політсилі вважають, що "мінський" формат потрібно розширити, долучивши до перемовин Сполучені Штати, а не лише представників самопроголошених республік та Росії
Поддержка Юрия Бойко, как единого кандидата на президентских выборах от оппозиции, неуклонно растет
Рейтинг основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" демонстрирует устойчивый рост
Переобуться на ходу. Мураев назвал свою партию проукраинской и донес в СБУ на Медведчука
Народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев призвал СБУ прекратить преследовать членов его политической силы, а искать "пятую колону" в другом месте
Украина должна обеспечивать соблюдение прав и свобод мигрантов - Юлия Левочкина
Украинской власти нужно осознать, что колоссальный отток трудоспособного и образованного населения вскоре может привести к демографическому кризису и стать одной из главных угроз для государства