4 января 2019 года народный депутат Украины, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко обратился в суд с исковым заявлением о признании противоправным и недействительным постановления Центральной избирательной комиссии № 274 от 31 декабря 2018 года.

Волюнтаристское постановление ЦИК, попирающее конституционные права и свободы украинских граждан, является политически мотивированным и создает предпосылки для грубейших фальсификаций в ходе избирательной кампании. Так, ликвидация зарубежных избирательных участков на территории РФ и, как следствие, лишение миллионов украинцев права принимать участие в избирательном процессе нарушают основополагающие принципы равенства прав граждан, что говорит о дискриминационности такого решения.

Учитывая, что создание и ликвидация избирательных участков в зарубежном избирательном округе регулируются нормами закона "О выборах Президента Украины" от 5 марта 1999 года и закона "О выборах народных депутатов Украины" от 17 ноября 2011 года, можно утверждать, что Центральная избирательная комиссия, по сути, взяла на себя полномочия законодательного органа. А жалкая попытка ЦИК обосновать "законность" принятого постановления, ссылаясь на представление Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года, свидетельствует о прямом вмешательстве исполнительной власти в избирательный процесс с целью обеспечить "правильные" результаты голосования.

Совершенно очевидно, что утверждения о рисках и угрозах проведению выборов Президента Украины на зарубежных избирательных участках при Посольстве и консульствах Украины в Российской Федерации и о якобы невозможности обеспечения безопасности граждан Украины, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Российской Федерации, - это не более чем жупел, очередная страшилка антироссийской пропаганды, запущенной украинской властью.

Украина и Россия поддерживают дипломатические отношения. В Российской Федерации работает посольство Украины и ряд консульств, также по-прежнему действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, статья 10 которого предусматривает, что каждая из сторон гарантирует гражданам другой стороны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, как и своим гражданам.

Однако, несмотря на это, члены ЦИК в своем обновленно-расширенном под выборы составе, руководствуясь исключительно политической целесообразностью, приняли решение о ликвидации пяти зарубежных избирательных участков на территории Российской Федерации.

Это решение нарушает как нормы Конституции и законов Украины, так и нормы международного права.

Таким образом, постановление ЦИК не соответствует конституционному принципу свободного волеизъявления и нарушает избирательное законодательство, а его правоприменение связано с ограничением избирательных прав граждан, которые проживают или будут в день проведения выборов Президента Украины, 31 марта 2019 года, находиться на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных аргументов "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует в судебном порядке признать противоправным постановление ЦИК от 31 декабря 2018 года. Мы, как единственная реальная оппозиционная сила в Украине, будем отстаивать права украинских граждан. Мы не позволим американским марионеткам, вручную руководимым из посольства США и "вашингтонского обкома", сфальсифицировать результаты как парламентских, так и президентских выборов. Мы защитим интересы миллионов наших сограждан - жителей Юго-Востока Украины, русскоязычных граждан и всех тех, кто стал заложником преступной антинародной политики, проводимой нынешней властью в интересах США и наносящей ущерб национальным интересам государства Украина.