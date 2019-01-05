Организм человека примерно на 60 % состоит из воды. Обычно медики рекомендуют выпивать восемь стаканов воды по 225 мл в день. И хотя норма жидкости для каждого человека разная, существует минимум семь причин следить за своис гидробалансом. Об этом пишет "Медицина 2.0".

Вода помогает повысить физическую работоспособность

Это особенно важно во время интенсивных упражнений или высокой температуры. Обезвоживание может иметь заметный эффект, если вы потеряете всего 2% от общего содержания воды в организме. Тем не менее спортсмены нередко теряют до 6-10% нормы жидкости из-за активного выделения пота.

Это может привести к изменению терморегуляции тела, снижению мотивации, повышенной утомляемости и затруднить упражнения как физически, так и психически.

Было показано, что поддержание водного баланса предотвращает эти негативные явления и может даже уменьшить окислительный стресс, возникающий во время упражнений высокой интенсивности. Это неудивительно, если учесть, что мышцы на 80% состоят из воды.

Таким образом, если вы интенсивно тренируетесь и склонны к потоотделению, то поддержание гидратации может помочь тренироваться эффективнее.

Обезвоживание нарушает работу мозга

Даже легкое обезвоживание (1-3% от массы тела) может ухудшить многие аспекты работы мозга. В исследовании, в котором участвовали молодые женщины, потеря жидкости на 1,36% после упражнений повлияла на настроение и концентрацию, а также увеличила частоту головных болей.

Другое подобное исследование, на этот раз проведенное среди молодых мужчин, показало, что потеря жидкости на 1,59% пагубно сказалась на рабочей памяти и усилила чувство тревоги и усталости. А у детей и пожилых людей даже легкое обезвоживание ухудшает настроение, память и работу мозга.

Вода борется с мигренью

У некоторых людей обезвоживание может вызвать головную боль и мигрень. Несколько исследований показали, что вода облегчает головную боль при дегидратации. Однако это зависит от типа головной боли.

Одно исследование из 18 человек показало, что вода не влияла на частоту головных болей, но несколько снижала интенсивность и длительность приступов.

Вода улучшает пищеварение

Обезвоживание является одним из главных факторов риска возникновения запоров как у молодых, так и у пожилых людей. С проблемой лучше всего помогает справиться газированная вода, хотя причина этого не совсем понятна.

Достаточное употребление воды поможет избежать появления камней в почках

Мочевые камни представляют собой болезненные скопления минеральных кристаллов, которые образуются в мочевой системе. Наиболее распространенной их формой являются камни в почках.

Высокое потребление жидкости увеличивает объем мочи, проходящей через почки, что снижает концентрацию минералов, поэтому они с меньшей вероятностью кристаллизуются и образуют камни.

Вода помогает избежать похмелья

Алкоголь является мочегонным средством, поэтому часто приводит к обезвоживанию. И хотя дегидратация не является основной причиной похмелья, она может вызывать такие симптомы, как жажда, усталость, головная боль и сухость во рту.

Хороший способ уменьшить похмелье - выпить стакан воды между напитками и выпить хотя бы один большой стакан воды перед сном.

Употребление достаточного количества жидкости помогает похудеть

Это связано с тем, что вода помогает повысить чувство сытость и увеличить уровень метаболизма.

В двух исследованиях было доказано, что употребление 500 мл воды ускоряет обмен веществ на 24-30% в течение 1,5 часов. Это означает, что употребление 2 литров воды в день может увеличить общий расход энергии до 96 калорий в сутки. А если вы выпьете стакан воды за полчаса до приема пищи, то быстрее почувствуете сытость и употребите меньше калорий.

Диетологи советуют пить холодную воду, потому что тогда организм будет использовать дополнительную энергию (калории), чтобы подогреть воду до температуры тела.

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