Приметы на 6 января: что категорически нельзя делать в Рождественский Сочельник [ Редактировать ]
Сочельник, богатая кутья, или коляда 6 января 2019 года - праздник, посвященный встрече светлого дня Рождества.
Что категорически нельзя делать 6 января
В Рождественский сочельник полагалось поститься весь день, готовить праздничное угощение и приводить в порядок одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном - приходить на пир в печальной одежде. Как только загорается первая звезда - значит, Иисус Христос пришел в мир, и можно начинать праздник.
В канун Рождества обязательно колядовали - парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Существовал даже специальный обряд, который соблюдался на "святой вечер" - сочельник. В этот день принято было собираться всей семьей в родительском доме. Вечером накрывали столы и всей семьей выходили на двор - "глядеть звезды".
Высматривали путеводную, по приметам Рождественской ночи определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве: считалось, что если ночь звездная - скот даст хороший приплод, а в лесу уродится много ягод.
Главным блюдом этого вечера были специальные каши - кутья и сочиво.
Перед началом трапезы хозяин брал в руки горшок с кутьей и трижды обходил с ним вокруг избы. Возвратившись, он несколько ложек кушанья выбрасывал в дверь на двор, угощая духов, и, широко открыв дверь, приглашал на кутью мороз и просил его не нападать весной "на жито, пшеницу и всякую пашицу", не губить посевы. Кутью и сочиво по традиции ели из общей чашки, а в недоеденном кушанье оставляли ложки, символически - бедным странникам.
В этот вечер ни в коем случае нельзя было уходить из дому, а то скотину придется по лесам и болотам искать. Ткать в этот день запрещалось - это значило угождать несчастью, а пряжу мотали в тугие клубки, чтобы уродились тугие кочаны капусты. Первый блин несли в хлев, ломали его через серп и оставляли овинному - чтобы этот дух не таскал овечью шесть. Кур в этот день не кормили, чтобы они огородов не копали. Во дворе жгли навоз, чтобы на том свете родители согревались. Считалось, что с этого дня наступают самые серьезные морозы за всю зиму, и днем деревья в садах обвязывали соломенным перевяслом, чтобы они не померзли и хорошо родили.
Приметы на 6 января
- Зима резвится не в лесу, а у нас на носу.
- Ясный день-к хорошему урожаю.
- Коли тропинки черны - урожай на гречу.
- Звездист небосвод - ждет ягодный год и на скот велик приплод.
- Дня прибыло на куриную ступню.
- Метель на Рождество - пчелы будут хорошо роиться.
- Погода ясная и небо звездисто - к урожаю гороха.
- Иней на деревьях - к хорошему урожаю хлебов.
- Если на Рождество капель - не уродится ни огурцов, ни проса, а греча хороша будет.
- Снежная погода - добрые хлеба.
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