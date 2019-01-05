В Таиланде непогода вызвала ливни, сильные волны в море и порывистый ветер. В результате урагана "Пабук" погибли 3 человека, еще 34 089 человек эвакуировали

Об этом сообщает Bangkok Post.

По словам директора Управления по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда Чаяпола Титисака, двое людей погибли в округах Пак Пхананг и Чалерм Пракиат.

Кроме того, из-за урагана эвакуировали 34 089 человек из 240 пострадавших районов.

Очевидцы публикуют фото и видео урагана в социальных сетях.

Стоит отметить, что непогода должна стать самой мощной в этой местности за последние 30 лет.