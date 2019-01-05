В Таиланде бушует ураган "Пабук": страшные кадры [ Редактировать ]
В Таиланде непогода вызвала ливни, сильные волны в море и порывистый ветер. В результате урагана "Пабук" погибли 3 человека, еще 34 089 человек эвакуировали
Об этом сообщает Bangkok Post.
#pabuk storm pic.twitter.com/H6IpQ4N39Z— BrendanDelanty (@BrendanDelanty) 4 января 2019 г.
По словам директора Управления по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда Чаяпола Титисака, двое людей погибли в округах Пак Пхананг и Чалерм Пракиат.
#Pabuk #pabukupdates It’s wild here! pic.twitter.com/c2y41NN9Cb— leanne kirkwood (@LK_HX) 5 января 2019 г.
Кроме того, из-за урагана эвакуировали 34 089 человек из 240 пострадавших районов.
Очевидцы публикуют фото и видео урагана в социальных сетях.
Стоит отметить, что непогода должна стать самой мощной в этой местности за последние 30 лет.
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