Незалежна українська церква має бути відокремлена від політики, - про це заявив засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

За його словами, діюча влада використовує тему релігії, як передвиборчий хід. Політик ще раз нагадав, що влада не повинна маніпулювати темою автокефалії заради власних цілей:

"Я вважаю, що Константинополь повністю використав ситуацію, коли президент, діючий президент країни захотів використати церковну тему, як передвиборчу. Вони, як раз використали це, аби зайти в Україну і зробити тут свій філіал. Для них це - "спец-проект". Проект вдалий. А для нашого суспільства, для наших громадян - це подальша смута. Якщо б церковники самі вирішили об'єднатись, зробили єдину церкву, між собою домовились, і зробили б це для людей - це було б добре для країни. А в такому вигляді - це подальший розкол. Нічого доброго для країни це не принесе", - наголосив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".