Гастрономічний рай. На Буковині фермери взялися просувати гастро-туризм. Гостей приваблюють власноруч зробленими смаколиками. Серед новинок - авторські сорти сирів. Їх виготовляють із екологічно чистої сировини, неподалік Чернівців.

Як "народжуються" витвори - бачили наші кореспонденти.

"Знайомтеся - це мої 9 кізок. Моє хобі. У кожної є своє ім'я, вони залюблені, заціловані і дають смачнюще молоко", - ось вже п'ятий рік Тетяна Безушко, директорка туристичної фірми, має незвичне хобі - жінка вирощує кіз. Стайні звела просто на подвір'ї біля будинку.

"Ось це все виникло з потреби задовольнити певні вимоги моєї сім`ї. Мої діти, я, чоловік - всі повинні харчуватися правильно, повинні харчуватися здоровою їжею", - говорить Тетяна Безушко, власниця ферми.

Починалося все, пригадує господиня, із однієї кози. Зараз їх п'ятнадцять: 10 дорослих та п'ятеро ще малих. Усі - породисті. Годують тварин якісними харчами: відбірним сіном та вітамінами:

"Ця коза дуже любить цілуватися. Вона більше всіх підходить. Ось! Інші не будуть звертати увагу, а ця - завжди прийде поспілкуватися".

Для Тетяни розведення кіз - не лише захоплення, а й заробіток. У породистих тварин ще й надзвичайно смачне молоко. З нього господиня виготовляє сир:

"Перед вами, по суті, мій експеримент. На стадії приготування я вимочувала у виноградному соку - тому в нього такий колір, таке забарвлення. Я хочу, щоб йому виповнився рік, тоді відкрию ці голівки і буду вже смакувати".

Зберігається молоко в спеціальних холодильниках - тут все стерильне і промарковане. Серед вже готових сирів - "камамбер", "фета" і навіть авторський - з в'яленими овочами.

Бути сироваром - справа непроста: це постійні експерименти з інгредієнтами та смаками, - каже друг Тетяни. Андрій Варварич - теж сировар. І навіть двічі чемпіон України в номінації "автор кращого твердого сиру". Щоправда, із коров'ячого молока.

"Ця робота цікава - як магія. Ти починаєш процес і не розумієш, що буде далі. Ти твориш на старті один продукт, а кінцевий результат, часто - різний. Без любові - ніяк. Бо, здавалося б, молоко - воно ж легке. А коли спробуєш - розумієш: не є легко", - розповідає Андрій Варварич, сировар.

Майстри впевнені: Буковина може претендувати на звання краю сироваріння. Чисте довкілля та працьовиті господарі - запорука розвитку гастро-туризму. Однак, доїхати на ферми і спробувати домашніх смаколиків не так вже й просто.

"Як я сюди привезу туристів, якщо я сама звідси не можу вибратися!? Відповідно, у нас основна проблема - це дороги і транспортне сполучення. Місту потрібно пропрацювати з питань долучення туристів. А далі вже гастро-туризм буде вже само собою", - переконана Тетяна Безушко, власниця ферми.

Без допомоги держави не обійтися, - кажуть сировари. Потрібно розвивати транспортне сполучення. А ще - стимулювати фермерство. Тоді, впевнені, туристів буде багато.