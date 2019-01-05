Стрілянина на Дні народження. Троє людей загинули, ще четверо поранені під час трагічного інциденту в каліфорнійському боулінг-клубі.

Це сталося у місті Торренсі пізно ввечері, коли в закладі було багато відвідувачів. Одна з компаній святкувала родинне свято. Та раптом розпочалась сварка, яка й закінчилася пострілами. Стрілець утік. Його зараз розшукує поліція.

"Зараз ми працюємо над тим, щоби ідентифікувати особу стрільця. Усі жертви - чоловіки, і всі вони були поряд. Але чи були знайомі між собою - поки що невідомо", - повідомляє Норман Тірз, представник поліції.