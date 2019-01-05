Гадания на Рождество 2019: как узнать свое будущее [ Редактировать ]
В народе считалось, что в это время нечисть может немного погулять и пошалить, именно поэтому в святочные дни в ходу были разного рода забавы, в том числе и гадания.
Гадание на варениках
Хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, и в некоторые кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания заключается в том, что никто не знает, что ему попадется, и именно по начинке вареника определяют, что человека ждет в будущем году.
- Леденец – жизнь в следующем году будет сладкой;
- Бумажная купюра – вас ждут большие деньги;
- Нитка – к длинной дороге или путешествию;
- Конфеты типа драже – пополнение семейства;
- Горошина черного перца – обозначает жизнь с перчинкой;
- Пуговица – много интересных обновок.
Гадание на спичках
Для этого гадания необходимо заранее подготовить спичечный коробок и несколько спичек.
По бокам коробка устанавливаются по спичке: одна - это гадающая девушка, другая - мужчина, который ей нравится. Спички поджигаем и ждем, пока они полностью догорят. Если головки обращены друг к другу - значит парень и девушка будут вместе.
Гадание на характер жениха и замужество
А миску или блюдце складываются разные предметы, которые гадающие девушки по очереди должны вытягивать не глядя. Главное условие - предметы должны четко отображать черту характера или качество жизни.
Например, сахар - сладкая жизнь, хороший покладистый характер жениха, кольцо – замужество, рюмка – веселая жизнь, золотое кольцо – богатство.
Гадания на Рождество дома на обручальном кольце
Нужно привязать к обручальному колечку нитку, длиной от ладошки до локтя. Взять за свободный конец, чтобы кольцо свободно висело и задавать вопрос, к примеру: "Буду ли я богата? Куплю ли я машину". Примеры ответов: параллельно туловищу качается - нет; перпендикулярно – да; стоит на месте – не определено.
Гадания на Рождество на иглах
Нужно взять толстую свечу и две швейные иглы, ушко каждой из них натри воском. Также понадобится стакан с чистой водой. Нужно потушить свет в доме, зажечь свечу и поставь перед собой в стакан воды. Взять иглы пальцами острием вниз и одновременно опустить их в стакан. Понаблюдать за тем, какое положение заняли иглы.
Если иголки быстро пошли на дно, то в этом году исполниться твое заветное желание. Если соединились - будет свадьба. Опустились на дно друг напротив друга - ты найдешь любовь. Острием друг к другу - будет соперница. Разошлись на дне – жди разлуку. Уколола палец - жди признание в любви.
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