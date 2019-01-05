В субботу, 5 января, в сербских городах Белград, Крагуевац, Нови-Сад и нескольких других уже четвертую субботу проходят акции протеста против политики президента Александра Вучича. Об этом сообщает сербское издание "Правда".

"Мы обязаны бороться за верховенство права, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют её от нас", - заявляют активисты.

Акции протеста начались перед зданием одного из факультетов Белградского университета и на площади в городе Крагуевац.

Также к протестным манифестациям присоединился город Ниш.

Напомним, что в Париже проходят массовые протесты "желтых жилетов".