В Сербии прошли массовые протесты против президента [ Редактировать ]
В субботу, 5 января, в сербских городах Белград, Крагуевац, Нови-Сад и нескольких других уже четвертую субботу проходят акции протеста против политики президента Александра Вучича. Об этом сообщает сербское издание "Правда".
"Мы обязаны бороться за верховенство права, свободу и демократию, за нашу страну и ради будущих поколений, которые унаследуют её от нас", - заявляют активисты.
Акции протеста начались перед зданием одного из факультетов Белградского университета и на площади в городе Крагуевац.
Также к протестным манифестациям присоединился город Ниш.
Напомним, что в Париже проходят массовые протесты "желтых жилетов".
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