В жилом доме на проспекте Строителей в Мариуполе вечером в субботу, 5 января, прогремел взрыв, предположительно, гранаты. По предварительной информации, погибли два человека, сообщает местное издание "0629".

Инцидент произошел в квартире на третьем этаже. По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города, а один из погибших перед смертью из окна звал на помощь.



На месте работают взрывотехники, полиция, военные и медики. Обстоятельства происшествия уточняются.



В пресс-службе полиции в Донецкой области подтвердили факт ЧП. "В Мариуполе в жилой квартире прогремел взрыв", – говорится в сообщении ведомства.



Правоохранители отметили, что вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что в Чили прогремел взрыв на автобусной остановке.