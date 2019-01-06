В Мариуполе прогремел мощный взрыв, есть жертвы [ Редактировать ]
В жилом доме на проспекте Строителей в Мариуполе вечером в субботу, 5 января, прогремел взрыв, предположительно, гранаты. По предварительной информации, погибли два человека, сообщает местное издание "0629".
Инцидент произошел в квартире на третьем этаже. По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города, а один из погибших перед смертью из окна звал на помощь.
На месте работают взрывотехники, полиция, военные и медики. Обстоятельства происшествия уточняются.
В пресс-службе полиции в Донецкой области подтвердили факт ЧП. "В Мариуполе в жилой квартире прогремел взрыв", – говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители отметили, что вызов в полицию поступил в 21:20. На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, что в Чили прогремел взрыв на автобусной остановке.
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