Британская певица, обладательница премии "Оскар" и пяти премий "Грэмми" Адель, которая еще в 2017-м намекнула на завершение гастрольной карьеры, кажется, настроена решительно.

Как сообщает издание The Sun, исполнительница решила уйти со сцены и уже даже подала заявку на добровольную ликвидацию своего музыкального бизнеса. Знаменитость призналась, что не уверена, что когда-нибудь снова выступит вживую.

Согласно отчетам, поданным в феврале прошлого года, Адель заработала 142 миллиона фунтов стерлингов, выступая со своим шоу с 2016 по 2017 год. За это время звезда отыграла 121 концерт в своем туре Adele Live, в котором приняли участие более 1,5 миллионов человек по всему миру.

Певица не раз признавалась, что гастроли не доставляют ей удовольствия, а причина, по которой она организовала тур, были поклонники. Сейчас же артистка хочет сосредоточиться на воспитании своего сына Анджело, которого родила 19 октября 2012 года.

Недавно Мэрайя Кэри шокировала своим внешним видом.