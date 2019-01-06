Певица Адель уходит со сцены [ Редактировать ]
Британская певица, обладательница премии "Оскар" и пяти премий "Грэмми" Адель, которая еще в 2017-м намекнула на завершение гастрольной карьеры, кажется, настроена решительно.
Как сообщает издание The Sun, исполнительница решила уйти со сцены и уже даже подала заявку на добровольную ликвидацию своего музыкального бизнеса. Знаменитость призналась, что не уверена, что когда-нибудь снова выступит вживую.
Согласно отчетам, поданным в феврале прошлого года, Адель заработала 142 миллиона фунтов стерлингов, выступая со своим шоу с 2016 по 2017 год. За это время звезда отыграла 121 концерт в своем туре Adele Live, в котором приняли участие более 1,5 миллионов человек по всему миру.
Певица не раз признавалась, что гастроли не доставляют ей удовольствия, а причина, по которой она организовала тур, были поклонники. Сейчас же артистка хочет сосредоточиться на воспитании своего сына Анджело, которого родила 19 октября 2012 года.
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