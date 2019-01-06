Ребенок Меган Маркл может не получить титул "Его Королевское Высочество" [ Редактировать ]
Появление на свет первенца герцогини Сассексской Меган и принца Гарри ожидается этой весной, а общественность так и не дождалась новостей о том, что ребенок получит право носить титул "Его Королевское Высочество". Дело в том, что автоматически после появления на свет малыша не смогут так называть.
Как передает Dailymail, это связывают со словами принца Гарри о том, что он хочет, чтобы его дети жили "нормальной жизнью".
Принц сказал в 2017 году: "Я полон решимости вести относительно нормальную жизнь, и если мне посчастливится иметь детей, у них тоже должна быть такая возможность". Кроме того, проблема может быть и в принце Чарльзе, который, возможно, тоже не хочет увеличения королевской семьи.
Ранее мы писали, что Меган Маркл уличили в сговоре.
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