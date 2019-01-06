Без різдвяних та новорічних подарунків не залишились і бійці на передовій. Останній кілька днів черкаські волонтери збирали та готували для них домашні смаколики, вітамінні суміші, теплі ковдри та подушки. Подробиці в наступному матеріалі.

Імбир, лимон і мед - все це Марина пропускає через м'ясорубку. Жартує, тут тільки від аромату будь-яка хвороба біжить немов "нечистий від ладану". Така вітамінна суміш - спецзамовлення з передової. Раніше волонтери передавали на фронт сало з часником, але імбир з медом полюбився бійцям більше. Для зручності "вітамінну суміш" Марина пакує у герметичні туби.

"На витаминные смеси мы делаем потому, что грипп. Прежде всего, вирусы, а у хлопцев нету там таблеток. Ничего, а это помогает больше всего - имбирь. Имбирь ничем не заменишь, ни каким лекарством", - говорить Марина Олексійчук, волонтер.

У приміщенні придніпровського комітету самоорганізації волонтери працюють від самого початку війни. Більшість з них - це пенсіонери. Молоді - мало. Люди приходять сюди немов на роботу. Навіть у свій 75 день народження пані Тетяна нарізає капусту до різдвяного столу бійцям. Каже: має єдине найзаповітніше бажання - щоб війна швидше закінчилась.

"Надо, надо робить, який день народження!? Будем празнувать тоді, синок, як уже війни не буде, всі повертаються додому - от тоді ми будем празнувать, а сейчас нада работать", - говорить Тетяна Зуєнко, волонтер.

Окрім смаколиків волонтери мають передати бійцям теплі ковдри та подушки, теж власного виробництва. Весь цей скарб на передову відвозитиме Павло. Він каже, нічого зайвого, лише те що замовляли бійці. Щоправда в списку ще є бензопили та два генератори, але зібрати на них гроші значно складніше - щороку благодійників меншає, жаліється хлопець.

"Ну розумієте, коли хлопчина бере таку ковдру і дивиться, що її бабусі зшивали з кусочків , що це не куплена там ніде, то хлопець розуміє, що він воює не за когось там, а за свій народ", - говорить Павло Собко, волонтер.

До від'їзду волонтерами ще треба зробити кілька маскувальних сіток на бронетехніку, тому працюють у посиленому режимі. Аби робота йшла швидше "невтомні бджілки" підбадьорюють себе співом.

"І думка тая нам серце крає, нам серце крає кожну мить".