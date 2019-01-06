Париж, Будапешт, Белград - у перші післяноворічні вихідні у європейських столицях відновилися протести. Чого вимагають цього разу? Розкаже Олена Абрамович.

Новорічне звернення французького президента Еммануеля Макрона, де той попросив людей не перейматися ілюзіями щодо можливого одночасного зростання соцдопомоги та зниження податків, знову розізлило французів. Макрон не визнав своїх помилок, сказали вони та продовжили палити авто та блокувати мости.

Вперше напали на урядовий офіс, виламавши двері будівельними інструментами. Кільком чиновникам довелось терміново евакуюватися. Після руйнівного суботнього протесту, в неділю на мирну демонстрацію вийшли вже жінки.

"Багато чоловіків схильні вдаватися до насильства. Часто до демонстрантів вливаються злочинці. І ми їм кажемо: "Ми, жінки жовті жилети, хочемо добиватися змін мирно і спокійно, закликаємо поважати наше право на протест і участь у боротьбі"", - говорить Софі Тісьєр, протестувальниця з передмістя Парижа.

"Ми потребуємо конкретних речей: посилення купівельної спроможності, зниження податків на необхідні товари. Ми повинні мати можливість жити. Тому що, коли у вас є гідна зарплата, але 15 числа кожного місяця ви рахуєте копійки, аби купити хліба, це не правильно", - говорить Летиція Шретьєн, протестувальниця з паризького регіону.

Французькі протести вирують уже 8 тиждень поспіль. І попри обіцянки президента збільшити мінімальну зарплатню, люди не розходяться.

Кілька тижнів протестують і в Угорщині - проти так званого "рабського" закону. Йдеться про реформу, яка роботодавцям дозволила збільшити кількість понаднормових годин майже вдвічі - із 250 до 400 на рік.

"З нами нічого не узгоджували, закон просунули таким чином, що навіть опозиція не мала змоги висловитись. Без сумніву, цей уряд із більшістю у 2/3 може затвердити, що забажає. Але ми повинні сказати "досить", бо з людьми так не можна у цивілізованому світі", - говорить Золтан Муксі, голова сталеварної профспілки.

"Ми незгодні майже з усім, що відбувалося відтоді, як уряд прийшов до влади у 2010. Від корупції до псевдо-демократії і всього решта", - говорить Єва Деместер, учасниця протесту.

Протестують і в Сербії теж не вперше. Це вже п'ята демонстрація за останні тижні. Головне гасло - "Вуйчич геть!". Відставки президента серби стали вимагати після нападу на лідера опозиції Борислава Стефоновича у кінці листопада. Демонстранти переконані: за цим стоїть президент. Й до влади він прийшов нечесно, вважають вони. Та вимагають зміни виборчого законодавства.

"Боляче це говорити, але у нас завжди були диктатори. І з ними треба боротися. Ми це робимо, вимагаючи прозорих виборів. Відповідну петицію вже зареєстрували в усіх інституціях, зокрема і у Верховному суді", - говорить Небойса Зеленович, представник опозиції.

"Тут немає політиків чи партійних прапорів. Я ніколи не належав до жодної партії. Все, що я хочу, брати участь у виборах і бути певним, що мій голос буде зарахований тому, кому я його віддав", - говорить Лука, учасник протестів.

Президент раніше заявляв: не має наміру йти на поступки опозиції, навіть якщо на вулиці вийде 5 мільйонів громадян. Тож новими гаслами протестувальників стали "Давайте порахуємось" та "Я - один із 5 мільойнів".