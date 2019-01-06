На Львівщині внаслідок ДТП загинула дитина. Ще шестеро людей доставили до лікарні. Загалом із початку року смертельні аварії ставалися мало не щодня. Лише у перший день січня загинули 12 українців. Яка основна причина ДТП знає наша Любов Кукла.

"Это меня не радует. Мне не нравится. Я пьяных боюсь".

"Конечно, хвилює. Люди пьяные ездят, неадекватные за рулем. Как это может не волновать? Естественно".

Це, власне, перша реакція людей, щойно запитую, чи не лякає статистика смертності.

"Каждый день на дорогах Украины погибают 10-12-15 человек".

І з кожним роком цифри ростуть.

Не лякають ані камери, ані штрафи. Українці дедалі частіше сідають за кермо "під мухою", перевищують швидкість та оновлюють смертельну статистику. А вона, до речі, лякає. Лише в перший день нового року аварії забрали життя дванадцяти людей.

"Первая авария произошла в новый 2019 год буквально в полтора часа нового года. Пьяный водитель врезался в отбойник на борщаговке", - говорить Влад Антонов, засновник сайту dtp.kiev.ua.

Ось, власне, фото з місця аварії. Водій не постраждав, а от автівка ремонту, м'яко кажучи, не підлягає.

Та згодом, уже вранці першого січня, жахлива аварія забрала життя 8 людей. З них - троє дітей.

Це кадри з камери спостереження придорожнього магазину. Миколаївщина. 11 ранку. Автівка на шаленій швидкості обігнала газель, та за кілька хвилин зіткнулася лоб в лоб з іншою легковушкою.

А це уже Житомирщина. Легковик на повній швидкості влітає у вантажівку.

"Женщина с детьми пролетела просто по встречке и ударила в лобовую большой грузовичок, который было хорошо видно. То есть она практически не смотрела, не тормозила и не пыталась избежать столкновения", - говорить Влад Антонов, засновник сайту dtp.kiev.ua.

А ось, власне, і відео зіткнення. На кадрах чітко видно, вижити вдалося дивом.

"Самая главная причина - это грубый человеческий фактор, когда человек заранее идет сразу на нарушение нескольких правил дорожного движения. Он садится пьяный за руль, привышает скорость. Он при этом еще умудряется поворачивать на лево через двойную сплошую, выходить на обгон по встречной полосе", - говорить Влад Антонов, засновник сайту dtp.kiev.ua.

Та не людським фактором єдиним. Не останню роль зіграла і погода. Через слизьку дорогу велика аварія сталась на Львівщині. На трасі "Львів - Шегині" у ДТП потрапили два мікроавтобуси та бензовоз. Загинули водій і пасажир однієї з автівок. Ще десятеро людей отримали травми.

"Сталося ДТП. Так як бачите дорога не розчищена, голольод. Всі маршрутки у напрямку Львова стоять".

Та негода негодою, а основна причина ДТП усе ж людський фактор. Система штрафів в країні майже не діє. Водії звикли до тотальної безкарності. В результаті, кількість смертельних аварій в Україні зростає.