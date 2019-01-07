Из-за оползня на руднике погибли более 30 человек [ Редактировать ]
В афганской провинции Бадахшан в воскресенье, 6 января, из-за схода оползня в золотодобывающей шахте погиб 31 человек. Об этом сообщило агентство Pajhwok.
Отмечается, что инцидент произошел утром 6 января.
Оползень сошел в регионе под названием Шапу, где местные жители занимались поисками золота на глубине примерно 60 м.
По данным агентства, около десяти человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.
Местный депутат заявил, что в провинции, которая богата полезными ископаемыми, процветает незаконная добыча, что влечет за собой серьезные проблемы с безопасностью.
Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и поручил властям региона оказать им помощь.
Ранее мы также писали о том, что на шахте произошел взрыв метана.
по теме
В Мариуполе от взрыва погиб сотрудник СБУ
В Мариуполе в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб 31-летний сотрудник СБУ и его товарищ
На трассе Киев-Чоп произошла страшная авария (фото)
На трассе Киев - Чоп вблизи села Ясенов в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 12 человек
В Киеве квартирант жестоко ограбил пенсионерку
В Киеве правоохранительные органы задержали мужчину, который украл деньги у пенсионерки
В Киеве женщина задушила собственного младенца
В Киеве на Харьковском массиве женщина убила ребенка
Женщина забеременела и родила на 10 году комы
В США женщина, которая уже более 10 лет находится в коме, неизвестный изнасиловал прямо в медицинском учреждении