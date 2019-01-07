В афганской провинции Бадахшан в воскресенье, 6 января, из-за схода оползня в золотодобывающей шахте погиб 31 человек. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

Отмечается, что инцидент произошел утром 6 января.

Оползень сошел в регионе под названием Шапу, где местные жители занимались поисками золота на глубине примерно 60 м.

По данным агентства, около десяти человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Местный депутат заявил, что в провинции, которая богата полезными ископаемыми, процветает незаконная добыча, что влечет за собой серьезные проблемы с безопасностью.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и поручил властям региона оказать им помощь.

Ранее мы также писали о том, что на шахте произошел взрыв метана.