В Неваде приговоренного к смертной казни Скотта Дозьера нашли мертвым в тюремной камере. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщила газета St. Louis Post-Dispatch.



По данным пресс-службы тюремного департамента, Дозьера обнаружили повешенным на простыне, привязанной к вентиляционному отверстию в его камере.



Правоохранители уверены, что осужденный совершил самоубийство. Ранее он заявил журналистам, что "жизнь в тюрьме − это не жизнь".



Дозьера приговорили к заключению за убийство мужчины в 2002 году. Позже следствие обнаружило улики, свидетельствующие о том, что он убил еще одного человека.



Это привело к ужесточению наказания.



В 2007 году мужчину приговорили к смертной казни, однако ее переносили из-за отсутствия необходимого препарата.



С момента последнего исполнения высшей меры наказания в штате утвердили новое вещество для инъекции. Адвокаты апеллировали к тому, что смерть, вызванная неопробованным препаратом, может причинить осужденному страдания, и добивались перенесения даты ее исполнения.

Ранее мы писали о том, что в Украине отменят высшую меру наказания.