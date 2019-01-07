Американец не выдержал ожидания казни и покончил с собой [ Редактировать ]
В Неваде приговоренного к смертной казни Скотта Дозьера нашли мертвым в тюремной камере. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщила газета St. Louis Post-Dispatch.
По данным пресс-службы тюремного департамента, Дозьера обнаружили повешенным на простыне, привязанной к вентиляционному отверстию в его камере.
Правоохранители уверены, что осужденный совершил самоубийство. Ранее он заявил журналистам, что "жизнь в тюрьме − это не жизнь".
Дозьера приговорили к заключению за убийство мужчины в 2002 году. Позже следствие обнаружило улики, свидетельствующие о том, что он убил еще одного человека.
Это привело к ужесточению наказания.
В 2007 году мужчину приговорили к смертной казни, однако ее переносили из-за отсутствия необходимого препарата.
С момента последнего исполнения высшей меры наказания в штате утвердили новое вещество для инъекции. Адвокаты апеллировали к тому, что смерть, вызванная неопробованным препаратом, может причинить осужденному страдания, и добивались перенесения даты ее исполнения.
Ранее мы писали о том, что в Украине отменят высшую меру наказания.
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