Одесситка Мария Литовченко оставила детей с няней, а, вернувшись, обнаружила у годовалого сына следы удара на лице. Женщина уверена, что малыша избила няня. Последняя все отрицает. Об этом пишет glavcom.ua.



Инцидент произошел 4 января и успел вызвать большой резонанс. Мария рассказала, что новую няню ей пришлось искать по болезни предыдущей. Объявления нашла в интернете. Кандидат оказалась с профильным образованием (когда преподавала физкультуру в измаильской школе), опытом и внушала доверие.



Когда женщина была на работе, няня позвонила ей, сказала, что завтра собирается ехать в Измаил из-за болезни матери. Мария согласилась, но после этого больше не смогла дозвониться няни, поэтому ушла с работы раньше и поспешила домой. Там она увидела оставленного без присмотра старшего ребенка и спящую с младшим няню.



"Когда я взяла ребенка на руки, увидела, что у него рот в крови, гематома на левой части лица, на ухе, щечке, на шее, - рассказала Мария. - Я начинаю эту Ингу (так зовут няню, - Ред.) будить, она просыпается в агрессии и начинает говорить, что ребенок ударился сам, мат-перемат. Мы закрылись с детьми в комнате и вызвали полицию и скорую. Полиция ехала полтора часа, а вот скорая приехала быстро. В скорой нам дали справку о том, что у нас подозрение на внутричерепную травму, которая нанесена многочисленными ушибами".





К счастью, сотрясение не подтвердилось, и малыш отделался гематомами. Полицейские на месте составили протокол и забрали няню в отделение для беседы.



На следующий день Мария заметила плохо вытертые следы крови на подоконнике и на столе. Старший сын (ему четыре года) рассказал, что в тот день он вместе с няней Ингой вдвоем ходил в магазин, а брат оставался в квартире один. Также мальчик говорит, что слышал, как Инга кричала на младшего. Избиение он не видел.

Сама Инга под постами об инциденте в соцсетях пишет, что никого не била, мол, мама видела, как малыш ударился лицом о стеклянный стол, а потом придумала эту историю, так как не хотела платить ей за работу. Мария же утверждает, что полностью рассчиталась с няней за день до конфликта, 3 января.



Также стороны обвиняют друг друга в злоупотреблении алкоголем.

Ранее сообщалось, что женщина задушила собственного младенца.