Украинская певица Оля Полякова вспомнила былое. На странице в Instagram исполнительница запостила архивное фото, где предстает совсем юной.

На снимке Поляковой 16 лет. Будущая звезда изображена в обтягивающем платье и с собранными в пучок волосами. "16! Еще до изобретения фотошопа. фото Леонид Найдюк!" - сообщила подписчикам Оля.

В свою очередь фаны отметили, что старшая дочь певицы очень похожа на свою звездную маму на этом фото. "Красивая, старшая - мамина копия", "Такое чувство, что это ваша старшая дочь", "Сразу можно подумать, что это ваша дочь. Красивая", "Боже, Маша просто вылитая вы! Надо ж так", - пишут одни.

Другие же отмечают, что Полякова с тех пор не особо то и поменялась. "Какая была, такая и сейчас", "Красотка, ничуть не изменилась, только формы округлились как у настоящей женщины", - отмечают другие.

Напомним, на днях стройная Оля Полякова похвасталась фигурой в одних колготках.