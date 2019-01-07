"Старшая дочь - копия": Оля Полякова показала себя в 16 лет [ Редактировать ]
Украинская певица Оля Полякова вспомнила былое. На странице в Instagram исполнительница запостила архивное фото, где предстает совсем юной.
16! Ещё до изобретения фотошопа)))) фото Леонид Найдюк!
Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
На снимке Поляковой 16 лет. Будущая звезда изображена в обтягивающем платье и с собранными в пучок волосами. "16! Еще до изобретения фотошопа. фото Леонид Найдюк!" - сообщила подписчикам Оля.
В свою очередь фаны отметили, что старшая дочь певицы очень похожа на свою звездную маму на этом фото. "Красивая, старшая - мамина копия", "Такое чувство, что это ваша старшая дочь", "Сразу можно подумать, что это ваша дочь. Красивая", "Боже, Маша просто вылитая вы! Надо ж так", - пишут одни.
Другие же отмечают, что Полякова с тех пор не особо то и поменялась. "Какая была, такая и сейчас", "Красотка, ничуть не изменилась, только формы округлились как у настоящей женщины", - отмечают другие.
Напомним, на днях стройная Оля Полякова похвасталась фигурой в одних колготках.
по теме
Оля Полякова показала фото в одних колготах
Украинская певица Оля Полякова шокировала поклонников очередным пикантным фото
Джамала впервые опубликовала фото с сыном
Снимок приурочен к его 9-месячному возрасту
В Одессе женщина обвинила няню в избиении годовалого ребенка
Инцидент произошел 4 января и успел вызвать большой резонанс
Погода на 7 января: Украину заметет снегом
Погода в Украине в понедельник, 7 января, будет по-настоящему зимней – со снегом и морозами
7 января: какой сегодня праздник
7 января - 7-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 358 дней