За время Рождественского поста организм человека постепенно отвыкает переваривать белковую пищу животного происхождения. Поэтому выходить из поста следует в течение 1-2 недель, особенно людям, у которых имеются хронические заболевания. Об этом пишет "Сегодня".

Этапы выхода из Рождественского поста

В первые несколько дней после поста на обед можно съесть кусочек отварной курятины или другого нежирного мяса, например говяжьего языка. Можно начинать употреблять нежирные молочные продукты: молоко, йогурт (желательно домашнего приготовления), бутерброд со сливочным маслом и сыром. Свежая выпечка не приветствуется - лучше отдать предпочтение вчерашнему хлебу.

Разрешены яйца, сваренные вкрутую или всмятку, только не жареные и не больше 1-2 штук. Полезно есть овощные блюда, рассыпчатый рис, отварной картофель. Сразу после поста не стоит выпивать больше 100-200 г вина.

На 3-4 день можно включить нежирные мясные блюда, например паровые котлеты, вареную куриную грудинку. Рекомендуется употреблять быстрые углеводы, например белый хлеб в сочетании с отварным картофелем и мясом. Простые углеводы помогают организму усваивать животный белок.

Через неделю уже можно переходить на привычный рацион. Но если у вас есть хронические заболевания, то лучше поосторожничать еще несколько дней, чтобы организм сумел полностью возвратиться в привычную колею.

Полезные советы

Употребляйте белки животного происхождения, они легко усваиваются и перевариваются организмом. Можно включить в рацион белую рыбу, обильно политую лимонным соком, который заменяет кислоту желудочного сока.

Для улучшения выработки желудочного сока включите в свой рацион соления, приправы, крепкие бульоны.

Прислушивайтесь к своему организму. Если у вас наблюдаются вздутие живота, урчание, коликообразные боли, отхождение газов с запахом, плохое самочувствие, следует обратиться к врачу и придерживаться щадящей диеты.

Сразу после выхода из Рождественского поста в один прием пищи употребляйте не более одного белкового продукта. Комбинируйте легкоперевариваемые белки, чтобы пищеварительная система не дала сбой.

Противопоказано потребление ферментных медикаментов. Пищеварительная система может самостоятельно не восстановиться после поста, если начать ей "помогать".

Что можно подавать на стол после Рождественского поста

По традиции, на Рождественский стол подают 12 постных блюд. Рождественские яства можно есть понемногу, не переедая. Примерные блюда, которые можно подать на праздничный стол без ущерба для организма:

вареники с капустой или картошкой,

маринады и соленья: квашеная капуста, маринованные огурцы, помидоры, морковь, свекла,

голубцы овощные,

тушеный картофель с грибами,

запеченная рыба,

овощное рагу,

винегрет,

узвар - компот из сухофруктов,

кутья.

Выход из Рождественского поста следует проводить с умом, иначе вся проделанная работа будет испорчена и пойдет насмарку.

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