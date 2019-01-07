8 января отмечается большой праздник - Собор Пресвятой Богородицы, когда вся Церковь прославляет Богоматерь, Пречистую Деву Марию.

Традиции и приметы 8 января

В этот день продолжаются святки. Девушки начинают гадать. В народе 8 января называют "Бабьими кашами". Это праздник рожениц и бабок-повитух. В этот день обычно занимаются столярными работами. Также 8 января женщины берут ложку, ходят в гости и едят кашу, которую хозяева дома (как правило, родственники и друзья) специально готовят для такого случая. В праздник часто играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся. Верующие 8 января молятся Святому пророку Давиду, который известен как покровитель музыкантов. Также он помогает справляться с гневом и искоренять в себе излишнюю злобу.

8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день загадочные Святки вступают в свои права. Во многих домах продолжаются праздничные посиделки. Пристальное внимание – на приметы и традиции!

Приметы

Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным

Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана

Повитухам 8 января полагается дарить материю и полотенца - "на легкую дорогу" принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам - легкие роды.

Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым

В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится

Нельзя 8 января готовить, и есть кисель - это к покойнику

Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье

Если за окном снег и мороз - примета к тому, что лето будет ненастным и холодным

Если утром солнечно и ясно - жди хороший урожай проса

Если 8 января пригорела каша - быть снегопадам

Стаи ворон летают над головой - будет вьюга

Если щебечут синицы - жди ночных заморозков

Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам – в семью придет несчастье

Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет

Если услышал пение зяблика - скоро будет оттепель

Снег 8 января прилипает к ладоням - жди тепла

Северный ветер принесет с собой холод и стужу

Если после заката 8 января небо окрашивается в красный цвет - жди лютых морозов

8 января гадания на урожай и брак - самые правдивые

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