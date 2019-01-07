Приметы на 8 января: что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы [ Редактировать ]
8 января отмечается большой праздник - Собор Пресвятой Богородицы, когда вся Церковь прославляет Богоматерь, Пречистую Деву Марию.
Традиции и приметы 8 января
В этот день продолжаются святки. Девушки начинают гадать. В народе 8 января называют "Бабьими кашами". Это праздник рожениц и бабок-повитух. В этот день обычно занимаются столярными работами. Также 8 января женщины берут ложку, ходят в гости и едят кашу, которую хозяева дома (как правило, родственники и друзья) специально готовят для такого случая. В праздник часто играют на музыкальных инструментах, развлекаются и веселятся. Верующие 8 января молятся Святому пророку Давиду, который известен как покровитель музыкантов. Также он помогает справляться с гневом и искоренять в себе излишнюю злобу.
8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день загадочные Святки вступают в свои права. Во многих домах продолжаются праздничные посиделки. Пристальное внимание – на приметы и традиции!
Приметы
- Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным
- Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана
- Повитухам 8 января полагается дарить материю и полотенца - "на легкую дорогу" принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам - легкие роды.
- Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым
- В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится
- Нельзя 8 января готовить, и есть кисель - это к покойнику
- Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье
- Если за окном снег и мороз - примета к тому, что лето будет ненастным и холодным
- Если утром солнечно и ясно - жди хороший урожай проса
- Если 8 января пригорела каша - быть снегопадам
- Стаи ворон летают над головой - будет вьюга
- Если щебечут синицы - жди ночных заморозков
- Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам – в семью придет несчастье
- Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет
- Если услышал пение зяблика - скоро будет оттепель
- Снег 8 января прилипает к ладоням - жди тепла
- Северный ветер принесет с собой холод и стужу
- Если после заката 8 января небо окрашивается в красный цвет - жди лютых морозов
- 8 января гадания на урожай и брак - самые правдивые
Читайте также, когда начинаются Святки, и что нельзя делать в это дни.
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