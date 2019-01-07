В ночь на Рождество в Карпатах заблудились туристы: есть один погибший [ Редактировать ]
Сочельник на Закарпатье выдался неспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о пропаже туристов.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
Так, там сообщают, что первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района.
В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.
Поддерживая с заблудившимися телефонную связь спасатели посоветовали мужчинам двигаться в сторону села Березники Свалявского района, однако те пренебрегли рекомендациями спасателей, и решили подниматься по крутым склонами в сторону вершины горы,
- отмечают в ГСЧС.
Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания.
Спасатели же, в свою очередь, продолжили искать третьего приобщив к поисковым работам еще два горных поисково-спасательных отделения. Около трех часов утра профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.
В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. Мобильная связь с заблудившимся отсутствует,
- добавляют в экстренной службе.
Однако позже, около 11:50 утра 7 января, обнаружили тело мужчины из первой группы. Его доставили в один из ближайших населенных пунктов.
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