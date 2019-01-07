В Черном море затонуло судно с украинцами [ Редактировать ]
Грузовое судно "Волго-Балт-214", на борту которого находились девять украинцев, затонуло в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает Еuronews.
Сообщается, что на борту судна находились 13 человек, 9 из них - украинцы. По данным издания, семь из них удалось спасти, два человека найдены мертвыми.
Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemideki 13 kişilik mürettebattan 7 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 7 января 2019 г.
▪️Arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. pic.twitter.com/eqGE2Tbfoz
По данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" в 08:10. Судно находилось в 80 километрах от Самсуна.
Есть ли среди погибших украинцы - пока неизвестно, спасательная операция продолжается.
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