Четверо українських моряків загинули, ще семеро госпіталізовані.

Неподалік Туреччини затонуло торгове судно з українцями на борту, - цю інформацію вже підтвердив посол України в Туреччині.

За даними дипломата, місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал SOS, однак допомогти усім не встигли. Наразі моряки перебувають у лікарні, їх забезпечили всім необхідним. В МЗС уже відправили до постраждалих консула.

"Судно не витримало удару хвилі. Але зараз триває дослідження цієї проблеми і власне причин, які зумовили цю трагедію, будуть визначені експертною групою фахівців.

Місцева влада надає максимально вичерпну допомогу. Вживаються комплексні заходи. В лікарні потерпілі моряки отримують усю повну медичну допомогу. Їх відвідав у медичному закладі голова провінції. Зараз на місце прибув консул України.

Тіла чотирьох громадян України, які загинули - підняті на поверхню. Зараз триває процедура їх упізнання", - повідомив Василь Кирилич, заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України.