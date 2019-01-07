Хриcтияни східного обряду відзначають сьогодні найголовніше свято - Різдво Христове. Отже, в Соборі Святої Софії відбулася перша Різдвяна служба Православної церкви України.

Молилися за мир, добробут та українське військо. Святкову літургію відвідали Президент України, міністри та народні депутати.

Петро Порошенко привітав усіх - зі святом та отриманням Томосу для України, подякував за молитви та віру. Документ про Томос вже привезли в стіни Софії.

"Цей історичний документ є одною з головних наших українських реліквій. І довгоочікувані слова Томосу однодумно визначаємо і проголошуємо щоб уся Православна церква, знаходиться під покровом єдиної Святої Соборної і церкви боголюбивого Господа нашого і спасителя Ісуса Христа існувала від нині канонічною, автокефальною!", - зазначив Петро Порошенко, президент України.

"Ми радіємо через народження єдиної Помісної та визнаної Вселенською матір'ю церкви - нашої української православної церкви. 5 і 6 січня назавжди увійдуть в історію нашої церкви і держави, як дні, коли було проголошено, підписано та вручено Томос про автокефалію про нашу церковно-духовну незалежність", - підкреслив Епіфаній, предстоятель Православної церкви України.