Пора зимових відпусток у розпалі. Багато українців традиційно їдуть у Карпати. Який відпочинок там підготували для туристів цього сезону?

Гуцульський колорит і європейська елегантність. Ресторанчики, музеї, колиби - є де смачно поїсти і на що подивитись. У прикарпатському містечку Косів, аби привабити туристів, місцеві жителі вигадують незвичні розваги.

"Для того, щоб туристи їхали взагалі чи до нас, чи до когось в Карпати, треба мати ряд атракцій. А для цього треба придумати таку фішку, яка б притягувала цих людей", - переконаний Іван Підлетейчук, власник відпочинкової вілли.

Такою фішкою стала ось ця медова зала. Своєрідний міні-музей з історії виробництва меду. Щороку його відвідує більше чотирьох тисяч туристів:

"Що саме цікавить туристів? Їх цікавить, як качається мед. Це є ось така медогоночка, де ставляться рамочки, і отаким методом ми отримуємо з цього крану мед".

"Приблизно на сім літрів такої медовухи іде чотири літри меду. Ви п'єте і ваші губи стають медовими", - запевняє Іван Підлетейчук, власник відпочинкової вілли.

А це - славетний Косівський базар, або як його ще називають, Гуцульський ярмарок. Тут можна придбати різноманітні вироби і сувеніри ручної роботи на будь-який смак. Вишиванки, рушники, ліжники, різьблені скриньки, візерункові тарілки, прикраси з металу та бісеру. Окрім великого асортименту, радують і ціни. Вони чи не найнижчі у Карпатах.

Одеситка Олеся, крім сувенірів, придбала кілька гуцульських вишиванок ручної роботи.

"Це, сказали нам, ручна робота, і дійсно - видно. І ціна дуже порадувала. За 150 гривень нам віддали", - говорить Олеся Теретунська, туристка з Одеси.

А ось туристки з Польщі ще прицінюються:

"Сорочки тут такі гарні, просто незрівнянні. Перед - вишитий вручну хрестиком. Просто неймовірні! - Дорогі? - Ні, не дорогі. Тільки ми не мали готівки. Треба банкомат якийсь. Або можливість картою розраховуватись", - говорить Аліція, туристка з Польщі.

Сувеніри з дерева можна не лише придбати, а й побачити, як їх виготовляють - для туристів влаштовують спеціальні екскурсії та майстер-класи.

"Вони так зразу як приходять, як американці кажуть "вау". Тому що вони не очікують. А вони думають там якийсь майстер сидить, щось робить якісь шкатулочки. А тут вони попадають, у них "очі світяться", - запевняє Микола Стринадюк, різб'яр по дереву.

Є чим зайнятися і любителям активного відпочинку: верхова їзда, піші прогулянки в гори, або ж катання на лижах.